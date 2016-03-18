ضبط "مستريح جديد" بالمنوفية نصب على 4 مواطنين فى 2 مليون و200 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط مهندس ميكانيكى، وذلك لنصبه على 4 مواطنين فى مبلغ مالى قدره 2 مليون و200 ألف جنيه، بحجة استثماره فى مجال المقاولات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد شوقى، رئيس مباحث الأموال العامة، بتلقيه بلاغا من كلا من "إبراهيم.ا. ا.س، 64 عاما مزارع"، و"جودت.و. ز. م- 27 عاما مؤهل عالى"، و"وجيه.ز. م – 56 عاما عامل" بمركز قويسنا، و"عبدالله.ا. ح . م- 60 عاما عامل ومقيم الهرم – جيزة"، بتضررهم من "محمد.ص.م . س 49 عاما مهندس ميكانيكا حر- صاحب شركة الفتح للمقاولات والتوريدات" - ومقيم مدينة بركة السبع، لقيامه بالحصول من كل منهم على مبالغ مالية.

حصل المتهم من "الأول" على مليون و 625 جنيهاً ، والثانى 400 ألف جنيه، والثالث 850 ألف جنيه، وذلك عقب إتفاقهم على توظيفها فى مجال تجارة التوريدات العمومية والمقاولات العامة مقابل أرباح شهرية.

وأكدت التحريات قيام المشكو فى حقه بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بمنازلهم بالقرية وإعطائهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية، بغرض إستثمارها فى مجال المقاولات وعمل شركة وهمية ليس لها أساس من الصحة مستغلاً صلة القرابة بينهم.

تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 6840 جنح مركز قويسنا لسنة 2016 م، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام .