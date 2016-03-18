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الأم المثالية بالبحيرة زوجها توفى منذ 16سنة وترك لها 3فتيات أكبرهن 8سنوات

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الأم المثالية بالبحيرة زوجها توفى منذ 16سنة وترك لها 3فتيات أكبرهن 8سنوات الأم المثالية بالبحيرة زوجها توفى منذ 16سنة وترك لها 3فتيات أكبرهن 8سنوات
حصلت هداية أحمد محمود الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة مثلما أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وهى تعمل إدارية بالشئون الصحية، قامت برعاية زوجها بعد أن أجرى عدة عمليات جراحية نتيجة كسر بالساق، وتوفى فجأة منذ 16 عام وترك لها 3 بنات أعمارهم من 4 إلى 8 سنوات.

تحملت مسئولية بناتها، وحرصت على تعليمهن، وذلك عن طريق زراعة قطعة أرض ميراث عن زوجها، لتتخرج الإبنة الكبرى من كلية الهندسة، ومازالت تكافح حتى تتخرج الإبنة الثانية من كلية الطب، والثالثة من كلية العلاج الطبيعى.
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