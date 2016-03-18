"السياحة": 800 ألف معتمر أدوا المناسك منذ منتصف نوفمبر الماضى

قال محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن إجمالى عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم، الذى بدأ فى منتصف نوفمبر الماضى، تجاوز 800 ألف معتمراً، وذلك بزيادة بلغت 190 ألف معتمراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف "شعلان"، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الشركات المنفذة لرحلات العمرة بلغ ما يقرب من 717 شركة سياحية، مشيراً إلى أن عدد الإناث بلغ 432 ألف معتمرة، فيما بلغ عدد الذكور الذين أدوا المناسك 386 ألف معتمراً، متوقعاً زيادة أعداد المعتمرين خلال فترة ذروة العمرة " رجب – شعبان- رمضان".

وشدد محمد شعلان على الشركات المنظمة لرحلات العمرة بالالتزام بالسكن المدرج بالبرنامج الذى تم مراجعته بالوزارة، ومرافقة المشرف للمجموعات، وخاصة فيما يتعلق بالمرضى وكبار السن، عدم الخروج عن المسافة المقررة بالضوابط، وضرورة الالتزام بخط سير الرحلة ووسيلة النقل، وتسجيل المجموعات لدى البعثة بمكة المكرمة خلال 48 ساعة من الوصول.

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