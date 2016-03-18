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رجيم الكرش يخلصك من دهون البطن.. تعرف عليه

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رجيم الكرش يخلصك من دهون البطن.. تعرف عليه رجيم الكرش يخلصك من دهون البطن.. تعرف عليه
مختلف الأنظمة الغذائية استطاع الكثيرون من خلالها التخلص من دهون كثيرة فى مناطق الذراعين والصدر والفخذين وتبقى دهون ""، ما جعل خبراء التغذية إقرار أنظمة غذائية مختلفة للتخلص من "الكرش" بسهولة.

الكرش وشد البطن حلم يسهل تحقيقه


>ويقدم الموقع الأمريكى "best weight loss" فى تقرير نشره مؤخرًا نظامًا غذائيًا يسهل التخلص من المتراكمة فى منطقة البطن، وهذا النظام أعده مجموعة من خبراء التغذية ويساعد فى التخلص من الكرش بدون عناء طويل.

إفطار رجيم الكرش


>• 2 كوب ماء فور الاستيقاظ
>• ربع رغيف خبز أسمر
>• قطعة جبن خالية الدسم أو 10 ملاعق فول بدون زيت

غذاء رجيم الكرش


>• ربع رغيف خبز أسمر
>• 2 بيضة مسلوقة أو صدر دجاجة خالية الدهون
>• خضروات سوتيه عدا البطاطس والبسلة والجزر

عشاء رجيم الكرش


>• سلطة
>• عصير جريب فروت
>• تونة أو صدر دجاجة مشوية

نصائح رجيم الكرش..


>وحتى لا يتعود الجسم على نظام الغذاء الواحد يمكن استبدال البروتينات كل أسبوع مع بعضها البعض، وكذلك الخضراوات مع السلطة الخضراء.

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