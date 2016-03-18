تنظيم المعرض الدولى للكتاب الـ47 بدسوق كفر الشيخ 22 الشهر الجارى

قال اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، إن المعرض الدولى للكتاب سيقام بمدينة دسوق فى الفترة 22 مارس 2016 حتى 31 مارس 2016 م تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وممدوح بدوى مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، مؤكداً أنه التقى محمد عبد الله إدارة المعارض، والسعيد أبو رأس منسق المعرض ورئيس جمعية مصر الحرية بدسوق، للتنسيق والاستعداد لافتتاح المعرض القاهرة الدولى للكتاب رقم 47 للعام الثالث على التوالى بمدينة دسوق خلف مبنى مجلس المدينة خلال بمشاركة 40 دار نشر عن العامين الماضين، حيث شارك بالمعرض 19 دار نشر 2014 بالعام الأول والعام الثانى 35 دار نشر 2015.

وأضاف بسيونى، أنه يبدأ انطلاق فعاليات المعرض للموسم الثالث يوم 22 مارس الحالى، بمدينة دسوق على ضفاف نهر النيل، فى الجهة الخلفية لمجلس المدينة. بحضور وزير الثقافة واللواء محافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة العامة للكتاب.

وقال مساعد المحافظ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس ومدينة دسوق، إنه كلف منتصر عبد العظيم مدير إدارة العلاقات العامة، محمود سلطان وكيل إدارة العلاقات العامة، وعلاء فودة مدير مركز الإعلام بالوحدة بتوفير الدعم اللازم من أجل نجاح هذا المعرض، وإزالة جميع المعوقات وذلك عقب الاجتماع الذى تم عقده مع فريق العمل الخاص بالمعرض، بديوان عام الوحدة المحلية لبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لإقامة المعرض.

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدولى للكتاب بدسوق