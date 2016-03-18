موجز المحافظات..حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة ومحاولة خطفها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها، قرار أحمد تعلب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، الخميس، حبس " أمين شرطة " 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض طفلة، عمرها 12 عاما، ومحاولة اختطافها، أثناء ذهابها للمدرسة، برفقة زميلاتها بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة.

وألقت وحدة مباحث مركز أسيوط، القبض على 5 أشخاص من بينهم أمين شرطة، بتهمة النصب والتنقيب عن الآثار بقرية أولاد رائق، والاستيلاء على مبلغ 74 ألف جنيه.

وأكدت مصادر طبية بشمال سيناء، نقل 5 شهداء و8 مصابين إلى مستشفى العريش، بعد وقوع انفجار فى منطقة رفح.

وشارك زملاء الشهيد المقدم شريف محمد عمر، نجل الكابتن محمد عمر، نجم منتخب مصر السابق، ونادى الاتحاد السكندرى، أسرته فى وضع جثمانه داخل مدفنه بمقابر المنارة شرق الإسكندرية، وسط حشد من المشيعين.

وعرضت سيدة من أهالى منطقة زرزارة ببورسعيد، الخميس، أولادها للبيع من أجل الحصول على وحدة سكنية لها وأولادها؛ حيث رفعت لافتة مكتوب عليها "فين العدل والإنصاف سيادة المحافظ – أربعة أولاد للبيع من أجل شقة"؛ وذلك أمام الديوان العام للمحافظة بحى الشرق.

وأعلنت سيدتان "م . م – إ. ح" من الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عشرات المتضررين من عدم الحصول على إسكان ببورسعيد، إضرابهما عن الطعام لحين حل مشكلتهما المتعلقة بالبحوث الاجتماعية الخاصة بالسكن الحكومى.

كما تعرضت سعاد متولى حمدان، الأم المثالية بمحافظة أسيوط، لحادث بعد انقلاب السيارة التى كانت تقلها أثناء عودتها بعد لقائها مع وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك عند بنى مزار بمحافظة المنيا، وتم نقلها إلى مستشفى بنى مزار العام، ثم عن طريق الإسعاف إلى محافظة أسيوط.

و إلى أهم الأخبار:

حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة وخطفها بشبرا الخيمة

ضبط أمين شرطة و4 أشخاص آخرين بتهمة النصب والتنقيب عن الآثار فى أسيوط

مصادر طبية: وصول جثث 5 شهداء و8 مصابين فى انفجار برفح لمستشفى العريش

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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "شريف محمد عمر" ملفوفا بعلم مصر لمثواه الأخير بالإسكندرية

محافظ الشرقية لأسر الشهداء: مافيش وظائف حكومة هاجيبلكم شغل قطاع خاص

بالصور.. مسن بدار مسنين: عندى 3 أولاد وكأنى ما خلفتش

بالفيديو.. سيدة تعرض أولادها للبيع فى وقفة احتجاجية للحصول على سكن ببورسعيد

إصابة الأم المثالية بأسيوط فى انقلاب سيارة بعد لقائها وزيرة التضامن أثناء عودتها لمنزلها

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