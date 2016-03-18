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رئيس ميناء دمياط : نسعى للوصول بالميناء إلى العالمية

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رئيس ميناء دمياط : نسعى للوصول بالميناء إلى العالمية رئيس ميناء دمياط : نسعى للوصول بالميناء إلى العالمية
كشف اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، النقاب عن سلسلة من الإجراءات والخطوات التى بدأ الميناء فعلياً بإتخاذها وتنفيذها على أرض الواقع، والتى من شأنها المساعدة فى الوصول بالميناء للعالمية وللمكانة المناسبة بين موانئ شرق المتوسط ليصبح ميناءً لوجيستياً عالمياً ليس فقط فى مجال تداول الحاويات، وإنما فى تداول الحبوب والغلال وغيرها من البضائع والأنشطة.

وأضاف صالح، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن المناخ العام فى الآن يشجع على الاستثمار ومن شأنه تمكين الميناء من الوصول لهذا الهدف، وأن هذه الإجراءات والخطوات تتلخص فى نجاح الميناء فى تخفيض زمن عمليات الشحن والتفريغ للسفن من 6 ساعات إلى ساعتين فقط وزيادة غاطس الممر الملاحى و الأحواض بالميناء الى 16 مترا، بما يفوق العمق التصميمى البالغ 15 مترا لأول مرة منذ إفتتاح الميناء وبما يمكنه من إستقبال السفن العملاقة.

كما أوضح أيضاً أنه تزامناً مع كل هذه الخطوات، يقوم الميناء حالياً بتجهيز البنية التحتية والمعلوماتية وكذا تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ( برى – نهرى – سكة حديد ) وتأسيس نقل قوية تربط الميناء بجميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وتلك الموجودة بالقرب من الميناء بصفة خاصة.

وذكر أيضا أن الميناء قد وضع بالفعل مخططاً لاستغلال الظهير الموجود حالياً من أجل أن يكون جاهزاً إستعداداً لإنشاء كل من المركز اللوجيستى العالمى لتداول الحبوب والغلال ومشروع مدينة الأثاث الجديدة بمنطقة شطا بدمياط.

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مصر 365

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