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تنفيذ 363 حكمًا قضائيًا وضبط 74 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 363 حكمًا قضائيًا وضبط 74 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 363 حكمًا قضائيًا وضبط 74 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، وتمكنت من تنفيذ 363 حكمًا متنوعًا منها 241 حكمًا جزئيًا و52 حكم غرامات، 46 حكم سايرة و4 أحكام جنائية و10 أحكام مخالفات و10 حكم مستأنف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 74 متهمًا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 8 هاربين من العدالة وتنفيذ 355 حكما قضائيا فى حملة بالإسماعيلية
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