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رئيس جامعة القاهرة:لن نتمكن من دخول تنصيف أفضل مائة جامعة بسبب العدد الزائد

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رئيس جامعة القاهرة:لن نتمكن من دخول تنصيف أفضل مائة جامعة بسبب العدد الزائد رئيس جامعة القاهرة:لن نتمكن من دخول تنصيف أفضل مائة جامعة بسبب العدد الزائد
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك تصنيفين مهمين للجامعات على مستوى العالم هما الإسبانى وشنغهاى الصينى، مؤكداً أنه تولى رئاسة جامعة القاهرة، وهى رقم 1299 بالتصنيف الإسبانى وحاليا وصلت للمركز 557، وكانت 409 فى تصنيف شنغهاى وأصبحت الآن 401، قائلاً "الجامعة تفقد نقاط رغماً عنها عند الدخول فى التصنيف، فعلى سبيل المثال الجامعة المثالية فى التصنيف يبلغ عدد طلابها 50 ألف طالب ولدينا فى جامعة القاهرة 300 ألف طالب".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "لم استطع دخول المائة الأولى بسبب الأعداد الزائدة لدى ليس لأن جامعة القاهرة غير جيدة، لذلك إذا تم منحى عدد أقل سأدخلها الـ100 الأولى، وإذا قسمت الجامعة لعدد من الجامعات ستفقد التصنيف مثلما حدث فى المغرب، فالآن لدينا 24 كلية منهم 4 معاهد دراسات عليا، و18 كلية وأعانى من العدد الزائد فى كليات الحقوق والتجارة والآداب".

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