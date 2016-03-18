بالفيديو.. نوال السعداوى: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده..والإيمان بالوراثة باطل

قالت الدكتورة نوال السعداوى، إن والدها تعلم فى الأزهر الشريف ومن بعدها ثار ضده، وأنه كان ينظر إلى الدين الإسلامى بشكل مختلف، وكان دائما يذكر أن الإيمان بالوراثة باطل، مطالبة أعضاء البرلمان بإلغاء مادة “إزدراء الأديان”.

وأشادت السعداولى خلال كلمتها فى انعقاد الملتقى الشهرى الثالث عشر لها اليوم الخميس، بالمعهد الفرنسى بالقاهرة، بثورة يناير مطالبة بإطلاق سراح شباب الثورة فى السجون، وقالت إن ثورة 30 يونيو، قضت على الحكم الإخوانى الدينى تماما، وهو ما يعتبر خطوة جيدة للأمام تضع مصر على مسارها الصحيح.

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