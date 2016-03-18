أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. نوال السعداوى: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده..والإيمان بالوراثة باطل

Google+ Print
بالفيديو.. نوال السعداوى: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده..والإيمان بالوراثة باطل بالفيديو.. نوال السعداوى: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده..والإيمان بالوراثة باطل
قالت الدكتورة نوال السعداوى، إن والدها تعلم فى الأزهر الشريف ومن بعدها ثار ضده، وأنه كان ينظر إلى الدين الإسلامى بشكل مختلف، وكان دائما يذكر أن الإيمان بالوراثة باطل، مطالبة أعضاء البرلمان بإلغاء مادة “إزدراء الأديان”.

وأشادت السعداولى خلال كلمتها فى انعقاد الملتقى الشهرى الثالث عشر لها اليوم الخميس، بالمعهد الفرنسى بالقاهرة، بثورة يناير مطالبة بإطلاق سراح شباب الثورة فى السجون، وقالت إن ثورة 30 يونيو، قضت على الحكم الإخوانى الدينى تماما، وهو ما يعتبر خطوة جيدة للأمام تضع على مسارها الصحيح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»