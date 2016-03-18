شيخ الأزهر يزور فرنسا الشهر المقبل ويجرى حوارا بين الشرق والغرب

يستعد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة باريس الشهر المقبل فى حوار بين الشرق والغرب، بجرى خلالها حوارا فكريا مع عدد من مفكرى ومثقفى الغرب من خلال عدة حلقات نقاشيه لإظهار الصوره الصحيحه للإسلام ومفاهيمه السمحة.

كما يجرى شيخ الأزهر عدة لقاءات ومشاورات مع عدد من القيادات الفكريه والعلمية، من أجل تفكيك ظاهرة الإسلاموفوبيا فى الغرب والتقارب الحقيقى بين الشرق والغرب.

يذكر أن الإمام الأكبر قام بزيارة إلى ألمانيا ألقى خلالها كلمة تاريخية بالبرلمان الألمانى.

شيخ الأزهر من مدينة مونستر الألمانية: السلام بين الشعوب يبدأ بحوار الأديان

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