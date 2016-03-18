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"التعليم": الانتهاء من تشكيل لجان مكافحة الفساد بالمحافظات خلال أسبوع

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"التعليم": الانتهاء من تشكيل لجان مكافحة الفساد بالمحافظات خلال أسبوع "التعليم": الانتهاء من تشكيل لجان مكافحة الفساد بالمحافظات خلال أسبوع
قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيس الأمانة العامة للجنة العليا لمكافحة الفساد بالوزارة، إنه تم التشديد على رؤساء المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية للجان مكافحة الفساد بالمديريات خلال أسبوع، موضحاً أن 5 محافظات انتهت من تشكيل لجانها.

وأضاف الدكتور أحمد الجيوشى، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالديوان، أنه تم البدء فى تفعيل محاور الخطة التنفيذية للجنة الوزارة، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للدولة فى مكافحة الفساد، موضحاً أنها مكونة من 8 محاور على رأسها الارتقاء بمستوى الجهاز الإدارى للوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية، إضافة إلى إرثاء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين وترشيد الإنفاق، لافتاً إلى أن اللجنة العليا عقدت اجتمعين حتى الآن لوضع آليات العمل وتشكيل اللجان الفرعية بالمديريات.


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