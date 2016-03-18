معارض يتقدم باستقالته من الائتلاف السورى لفشله سياسياً وتنظيمياً

تقدم عضو المكتب السياسى لتيار الغد السورى والناطق الرسمى باسم التيار منذر اقبيق، باستقالته من الائتلاف السورى المعارض، معلناً انسحابه من الائتلاف بشكل نهائى لأسباب شخصية، داعياً الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته.

وتوجه عضو المكتب السياسى لتيار الغد السورى بالشكر للائتلاف الوطنى على العمل المشترك خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيظل يناضل من أجل الحرية، وسيبقى ناشطاً مخلصاً من أجل خلاص الشعب السورى من الديكتاتورية والانتقال إلى دولة الديمقراطية.

فيما رجح مصدر لـ"اليوم السابع"، أنه على ما يبدو أن "منذر اقبيق" لم يستطع العمل مع منظمة سياسية لا تأخذ موقفاً واضحاً من جبهة النصرة وما تمثله من أيديولوجيا منبوذة من الشعب السورى والعالم بأسره، كما أن الائتلاف السورى المعارض فشل تنظيمياً وسياسياً الأمر الذى أحبط الأعضاء.

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