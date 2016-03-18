أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

معارض يتقدم باستقالته من الائتلاف السورى لفشله سياسياً وتنظيمياً

Google+ Print
معارض يتقدم باستقالته من الائتلاف السورى لفشله سياسياً وتنظيمياً معارض يتقدم باستقالته من الائتلاف السورى لفشله سياسياً وتنظيمياً
تقدم عضو المكتب السياسى لتيار الغد السورى والناطق الرسمى باسم التيار منذر اقبيق، باستقالته من الائتلاف السورى المعارض، معلناً انسحابه من الائتلاف بشكل نهائى لأسباب شخصية، داعياً الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته.

وتوجه عضو المكتب السياسى لتيار الغد السورى بالشكر للائتلاف الوطنى على العمل المشترك خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيظل يناضل من أجل الحرية، وسيبقى ناشطاً مخلصاً من أجل خلاص الشعب السورى من الديكتاتورية والانتقال إلى دولة الديمقراطية.

فيما رجح مصدر لـ"اليوم السابع"، أنه على ما يبدو أن "منذر اقبيق" لم يستطع العمل مع منظمة سياسية لا تأخذ موقفاً واضحاً من جبهة النصرة وما تمثله من أيديولوجيا منبوذة من الشعب السورى والعالم بأسره، كما أن الائتلاف السورى المعارض فشل تنظيمياً وسياسياً الأمر الذى أحبط الأعضاء.

اختتام المؤتمر التأسيسى لتيار الغد السورى.."الجربا" وقنصل أمريكا وممثلين عن سفارات فرنسا وهولندا حضروا الانطلاقة..رئيس التيار يلتقى"العربى" لبحث آلية الحل السياسى..ويشيد بجهود الرئيس فى مكافحة الإرهاب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365