الجيش الليبى يشتبك مع"داعش"فى بنغازى وقائد عسكرى ينفى سقوط مقاتلة حربية

>أندلعت اشتباكات متقطعة اليوم بين قوات الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بمحور غرب بنغازى.>وأكد مصدر عسكرى بغرفة عمليات الجيش الليبى بمحور غرب بنغازى، اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة ضد تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة الموالية له بالمحور الغربى .

وقال مصدر عسكرى مساء اليوم، إن محاور القتال بالمحور الغربى يسودها هدوء حذر وترقب ومناوشات بين الحين والآخر بالمدفعية الثقيلة، مشيرًا إلى خروج دوريات استطلاع تابعة للجيش الليبى لرصد تحركات مقاتلى التنظيم.

من جانبه نفى آمر قاعدة جمال عبدالناصر الجوية الليبية العقيد طيار صالح جودة، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» و«تويتر» اليوم، حول سقوط مقاتلة حربية تابعة لسلاح الجو الليبى بعد استهدافها بصاروخ حرارى أثناء تنفيذ طلعات قتالية لمواقع وتجمعات تنظيم "داعش" والتشكيلات المسلحة الموالية له ببنغازى وضواحيها.

وقال جودة، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً ومجرد شائعات يتم بثها وتداولها فى مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإحباط عزيمة أهالى المدينة وقوات الجيش الليبى والوحدات المساندة لهم.

>