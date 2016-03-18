مصرع عامل نظافة تحت عجلات جرار قمامة بالمنصورة أثناء عمله

لقي عامل نظافة بحى غرب المنصورة مصرعه تحت عجلات جرار النظافة، وذلك خلال تأدية عمله اليومى.

تلقي اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من النقيب عبد الكريم عوض مدير إدارة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول أمين عبد العزيز عطية 55 سنة عامل باليومية بحي غرب المنصورة ومقيم بقرية الصواني التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، ومصاب بإصابات بالغة وعلى الفور تم نقله إلى غرفة العمليات ولكنة لفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين من التحريات الأولية سقوط العامل أسفل عجلات مقطورة القمامة أثناء نزوله من أعلى فدهسه الجرار.

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