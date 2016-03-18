تحرير 1388 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى برئاسة العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1388 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 524 مخالفة مرورية متنوعة و126 مخالفة إزالة ملصقات و141 مخالفة انتظار خاطئ و7 حجز سيارة و196 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و85 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و91 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و112 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و54 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 52 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 29 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و81 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية