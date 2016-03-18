عزمى مجاهد لـ"محافظ الجيزة": مسجد الاستقامة مازال تحت سيطرة الإخوان

أكد الإعلامى عزمى مجاهد، ان مسجد الإستقامة بالجيزة مازال تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقدم "مجاهد" خلال تقديمه برنامج "الملف"، والمذاع عبر فضائية "العاصمة"، ببلاغ على الهواء لمحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، قال خلاله "الإخوان مازالوا مستعمرين مسجد الإستقامه، ومجندين الناس اللى بيبيعوا الإسدالات والسبح والعطور بمحيط المسجد، وبيلموا المتسولين ويستخدموهم فى عمل الفتنة والفوضة".

وفى سياق أخر، هاجم الاعلامى عزمى مجاهد، خطيب مسجد الحصرى بأكتوبر، بعد إلقائه خطبة الجمعة الماضيه بأن الشهداء هم من يستشهدوا فى سبيل الله فقط، قائلاً :" يا جماعه حرام عليكم كل يوم عندنا شهداء من القوات المسلحة والشرطة.. ويطلع خطيب مسجد جاهل معندوش أدنى فكره ومحدش بيراجعوا يقول الكلام دا .. يعنى دول ميبقوش شهداء.. الدين مقالش كده حسبى الله ونعم الوكيل".

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