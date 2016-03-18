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"مرور القاهرة":بدء أعمال إصلاح فواصل كوبرى أكتوبر وانتشار للخدمات المرورية

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"مرور القاهرة":بدء أعمال إصلاح فواصل كوبرى أكتوبر وانتشار للخدمات المرورية "مرور القاهرة":بدء أعمال إصلاح فواصل كوبرى أكتوبر وانتشار للخدمات المرورية
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة بالإشراف على أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، ما يستلزم إغلاق جزئى للكوبرى بدء من اليوم الجمعة الساعة 12 منتصف الليل وحتى السبت الساعة 6 صباحاً فى ظل انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق لتنظيم حركة المركبات.

و أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استكمال أعمال تجديد وإصلاح فواصل كوبرى 6 أكتوبر، وذلك أعلى قسم الأزبكية حتى منزَل الشهيد عبد المنعم رياض، وستكون الأعمال ليلاً ونهاراً، على أن يتم فتح حارة مرورية وغلق أخرى اعتباراً من مساء اليوم حتى يوم السبت 6 صباحاً، مع تعزيز الخدمات المرورية من رجال وأوناش المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال للسيارات أو الكثافات المرورية ووضع العلامات والخدمات الإرشادية لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من الأعمال.


>مرور القاهرة: إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

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