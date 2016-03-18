تألق أحمد حسن "كوكا" ليقود فريقه سبورتنج براجا إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب فينيرباهتشه.

كوكا سجل هدفا وصنع أخر في فوز ماراثوني دموي لبراجا أمام فينيرباهتشه.

بالفيديو - كوكا يسجل ويصنع في تأهل "دموي" لبراجا أمام فينيرباهتشه

تألق أحمد حسن "كوكا" ليقود فريقه سبورتنج براجا إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب فينيرباهتشه.

كوكا سجل هدفا وصنع أخر في فوز ماراثوني دموي لبراجا أمام فينيرباهتشه.

لقاء الذهاب انتهى بفوز فينيرباهتشه بهدف مقابل لاشيء.

ليدخل براجا المباراة وهدفه تعويض النتيجة وهو ما حدث بالفعل بفضل أحمد حسن "كوكا".

الدقيقة 11 كوكا يفتتح أهداف براجا بهدف من لمسة واحدة هز به شباك الفريق التركي وكتب تعويض نتيجة الذهاب.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل ألبير بوتوك هدف التعديل لفينيرباهتشه لينتهي الشوط الأول 1-1 ويصبح أمام براجا مهمة تسجيل هدفين للتأهل.

شوط ثاني مثير للغاية شهد 3 بطاقات حمراء و3 أهداف أيضا.

اللقاء يشتعل في الدقيقة 66 والسبب خروج توبال لاعب وسط الملعب. فينيرباهتشه مطرودا بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

الدقيقة 69 وركلة جزاء لبراجا ينجح خوسوي بيسكويرا في تسجيلها ثم هدف ثالث رائع في الدقيقة 74 بفضل نيكولا ستوجيليجكوفيتش.

بطاقة حمراء ثانية ظهرت ضد فينيرباهتشه وهذه المرة من نصيب صاحب الهدف بوتوك.

ووسط إثارة واشتباكات عنيفة في المباراة صنع كوكا هدف الضربة القاضية لبراجا.

رافائيل دا سيلفا يسجل الهدف الرابع لبراجا من صناعة كوكا.

وقبل النهاية بلحظات تحصل فولكان شين على بطاقة حمراء هي الثالثة لفينيرباهتشه وتنتهي المباراة 4-1 ويتأهل براجا.