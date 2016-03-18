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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 18/3/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 18/3/2016
على الصعيد المهني: انتظر ترقية جديدة فى عملك قريبًا، فالمجهود الذى قد بذلته منذ فترة سيتوج الآن بترقية فى عملك ومكافآت أيضًا، لا تنخدع فيمن حولك، فهم يظهرون لك عكس ما بداخلهم، حيل جديدة تُدبر لك لذلك احترس من زملائك فى العمل فهم قد يدبرون لك مكيدة تجعل ترقيتك تتعطل.

الحوت على الصعيد العاطفي: كن صادقا مع نفسك لأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى تنفيذ ما تراه صواب مع شريكك، قد بذلك الفترة الماضية الكثير من التضحيات، لذا حاول أن تتصرف بما يراه عقلك مناسبًا، تحديد الأولويات سيفيدك كثيرًا فى حياتك العاطفية، الآن أنت جاهز لتحديد ما تريده بدقة.

الحوت على الصعيد الصحى: هذا هو الوقت المناسب تماما لمراجعة النظام الغذائى الخاص بك، تأكد من وجود الكثير من الفواكه والخضار والحليب والبروتينات الخالية من فى النظام الغذائى الخاص بك، وهذا أمر ضرورى لصحتك، سوف تدرك أن صحتك تتأثر بالأطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: حاول تحسين علاقاتك الاجتماعية خاصة العائلية منها، منذ فترة كبيرة لم تجلس مع أسرتك وأقاربك، وهذا سيزعزع حياتك قليلا وسيتسبب فى مشاكل كثيرة، ترتيب لقاء لمقابلة أصدقاؤك القدامى هام جدًا وأنت فى أمس الحاجة له.

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مصر 365

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