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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18/3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18/3/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18/3/2016

على الصعيد المهني:
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بعض الناس يخطأون فى حق أنفسهم، فعندما يكونون على مشارف تحقيق حلمهم، يتراجعون، وييأسون، ويُحبطون، مما يجعلهم ينسحبون رغم أنهم كادوا أن يصلوا، لا تفعل ذلك فى حق نفسك، فما تبقى من الطريق، ليس بقدر ما قطعته منه، اصبر حتى تصل إلى ما تريد، وحتى ترى نتاج تعبك، فالعمل يحتاج إلى المثابرة، والصبر، والاجتهاد، ومثابرتك دون صبرك، ستصبح تضييعاً للوقت وللجهد، اصبر، وكن على يقين أنك يوماً ما ستصل إلى ما تريد.

على الصعيد العاطفى:
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أشياء كثيرة قد نضيعها من أيدينا بالتردد، وفرص كثيرة قد لا نستغلها بدافع الخجل، الحياة أقصر من أنك لا تصرح بمشاعرك لمن تحب، عندما تشعر بأن قلبك يدق لشخص ما، سارع على الفور بمصارحته، فربما يكون هو الشخص الذى تتمنى أن تكمل باقى عمرك وحياتك معه.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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أن تكون الصحة على رأس أولوياتك، لهو أمر جيد، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار فى الاهتمام بها أقصى اهتمام، فلا تهتم بها لفترة ثم تعاود ممارستك للعادات الغير صحية، وحتى تفعل ذلك تحتاج إلى أصدقاء يشجعونك على ممارسة الرياضة، والمضى قدماً فى العادات الصحية المختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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عليك أن تخرج وتتعرف على أصدقاء جدد، أن ترى حياة مختلفة، أن تعيش حيوات كثيرة داخل حياتك، اقرأ، تنزه، مارس الرياضة، الحياة قصيرة، أقصر من أن نضيعها فى الاستمرار فى تكرار نفس الفعل كل يوم، فهذا لن يأتى بنتيجة مختلفة، قم بتغيير فعلك، لتتغير النتيجة.

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مصر 365

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