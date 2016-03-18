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برج القوس حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 18/3/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 18/3/2016
برج القوس على الصعيد المهنى: مديروك فى العمل يريدون فقط أن تستمع لأقوالهم، وهذا هو ما يمنعك من التعبير عن نفسك بحرية، قد دعمت زملاءك بشكل جيد للغاية فى مثل هذه الحالات! وهذا هو الوقت المناسب ليقدر زملاؤك موقفك ويساندونك، سوف تحصل على الكثير من الثروات بمجرد أن ينضبط مزاج مديروك.

القوس على الصعيد العاطفي: شعور عاطفى جديد يطل عليك اليوم، مشاعر إيجابية تحاصرك اليوم، لكن القليل من التفكير فى الماضى يحاصر عقلك ويسيطر عليه، لذلك، ليس هذا هو أفضل وقت لاتخاذ أى قرار حاسم بشأن الحياة الرومانسية الخاصة بك، ومع ذلك، راحة نفسية تبدو فى الأفق، إذا شعرت أن الطرف الآخر سيكون ملتزمًا لا تتعجل فى اتخاذ خطوة للأمام.

القوس على الصعيد الصحى: الرغبة فى تحقيق اللياقة البدنية لجسد تسيطر عليك، حاول الالتزام ببعض الأغذية الصحية وابتعد قليلا عن المأكولات السريعة، من المحتمل أن يحدث بعض الإرهاق لجسدك، لعدم الاستمتاع بيوم الإجازة الخاصة بك، عليك أن تكون حذرًا وتعطى بعض الراحة لجسدك وعقلك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: سيصبح مزاجك اليوم هادئا وجيدا، عالج كل المشاكل التى ستقابلك بالابتسامة ولا تيأس، ستلعب اليوم دور وسيط فى النزاعات بين طرفين، حسن نيتك لن يفيدك فى هذه الفترة.

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مصر 365

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