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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 18/3/2016
برج الميزان على الصعيد المهني: مشاكل جديدة فى عملك هذه الفترة قد تستمر الفترة القادمة لا تحاول أن تبتكر مشاكل أخرى فى عملك، فأنت قد عاديت زملاء كُثر لديك فى العمل وهذا فى غير مصلحتك، تلطيف الأجواء سيساعدك على تحسن العمل والتقدم فى حياتك المهنية وراحتك النفسية أيضًا، لا تفكر فى ترك العمل حاليًا فالفرص الموجودة أمامك ضعيفة وسيئة، حاول أن تستقر فى العمل لفترة.

الميزان على الصعيد العاطفي: علاقة عاطفية جديدة تلوح فى الأفق، لا يجب أن تسد كل الطرق التى يمكن للطرف الآخر أن يصل بها إليك، حاول أن تنسى ما مررت به فى الماضى من علاقات عاطفية فاشلة وقاسية وحاول البدء فى هذه العلاقة التى من المتوقع نجاحها بشكل كبير، فالوقت مناسب والطرف الآخر ملتزمًا أكثر من غيره.

الميزان على الصعيد الصحى: مشاكل كثيرة تعانيها صحيًا ستؤثر على بشرتك وجمالك، لذا عليك إتباع العادات الغذائية السليمة والأنظمة الصحية، لقد حان الوقت لعمل ريجيم لإنقاص وزنك، الوقت مناسب لكى تهتم بجمالك ولكن بشكل صحى، فصحتك هى أساس جمالك، لذا تريث فيما تتناوله من أطعمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: يبدو أنك قد عرفت أخيرًا ما العيوب التى تكمن فى شخصيتك، لذا ستغير طريقة تفكيرك من الطريقة العادية إلى الطريقة الصحيحة، هذا التغيير سيؤثر على الانطباعات التى تؤخذ عنك من قِبل المقربين منك، الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة.

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مصر 365

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