حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة كبيرة على إثبات أنفسهم فى محيط العمل لديهم العديد من الأفكار المبتكرة التى تضفى على أعمالهم مزيد من التميز، يرى مواليد برج الأسد أنهم قادرون على التحدى وتجاوز الصعاب طوال الوقت، لا يستسلمون للهزيمة ويرون أن الصعاب تثقل شخصيتهم بشكل كبير، عندهم لكل مشكل حل وهذا ما يؤهلهم أن يكونوا قادة ناجحين. على الصعيد العاطفي:

> مواليد برج الأسد عندهم قدرة كبيرة على خلق أجواء عمل ناجحة وجيدة يحاولون طوال الوقت أن يثبتون للحبيب بأنهم فى علاقة ناجحة، لا تهم الشائعات ولديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم ومن حولهم، قادرون على العطاء وبذل الجهد لنجاح العلاقة، يشعون الحبيب طوال الوقت بأن له الأولوية، يحبون الحياة الزوجية ويبذلون قصارى جهدهم على إنجاحها. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> على المستوى الصحى حاول أن يكون لك موقف محدد مع عاداتك الصحية التى تسبب لك الأمراض فأنت قادر على تجنبها لتكون فى صحة أفضل، لا تتراجع عن قرارك بالالتحاق بنادى صحى وممارسة الرياضة حتى لو كان ذلك فى البداية يمثل لك مشقة، حاول وسوف تصل إلى نتيجة مرضية. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والنجاح فى مجالك العملى، عليك أن تصارح الحبيب بحبك له وطرح الأفكار الجديه لكى يكون هناك علاقة رسمية فى الأيام القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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