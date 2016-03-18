أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
>

يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة كبيرة على إثبات أنفسهم فى محيط العمل لديهم العديد من الأفكار المبتكرة التى تضفى على أعمالهم مزيد من التميز، يرى مواليد برج الأسد أنهم قادرون على التحدى وتجاوز الصعاب طوال الوقت، لا يستسلمون للهزيمة ويرون أن الصعاب تثقل شخصيتهم بشكل كبير، عندهم لكل مشكل حل وهذا ما يؤهلهم أن يكونوا قادة ناجحين.

على الصعيد العاطفي:
>

مواليد برج الأسد عندهم قدرة كبيرة على خلق أجواء عمل ناجحة وجيدة يحاولون طوال الوقت أن يثبتون للحبيب بأنهم فى علاقة ناجحة، لا تهم الشائعات ولديهم ثقة كبيرة فى أنفسهم ومن حولهم، قادرون على العطاء وبذل الجهد لنجاح العلاقة، يشعون الحبيب طوال الوقت بأن له الأولوية، يحبون الحياة الزوجية ويبذلون قصارى جهدهم على إنجاحها.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>

على المستوى الصحى حاول أن يكون لك موقف محدد مع عاداتك الصحية التى تسبب لك الأمراض فأنت قادر على تجنبها لتكون فى صحة أفضل، لا تتراجع عن قرارك بالالتحاق بنادى صحى وممارسة الرياضة حتى لو كان ذلك فى البداية يمثل لك مشقة، حاول وسوف تصل إلى نتيجة مرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>

تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والنجاح فى مجالك العملى، عليك أن تصارح الحبيب بحبك له وطرح الأفكار الجديه لكى يكون هناك علاقة رسمية فى الأيام القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى