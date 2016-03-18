حظك اليوم برج الثور الجمعة 18/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> برج الثور له قدرة كبيرة على العمل تحت ضغوط العمل المستمرة، تحسده الأبراج الأخرى على نشاطه وحيويته، قادر على العطاء طوال الوقت وطرح الخطط الكثيرة التى تجعل عجلة العمل تسير إلى الأمام، دائمًا الرجل الثور قائد ناجح فى عمله والأنثى مدرب يتقن الوصول بالمعلومة إلى متلقيها، يقع على عاتقة مسئولية طوال الوقت أنه العامل المحرك لكل من حوله ولهذا تجده طوال الوقت فى حراك دائمًا. على الصعيد العاطفي:

> تعتبر العاطفة من الأمور التى تدعم وتحرك مواليد برج الثور، لديهم قدرة على العطاء فى الحب طوال الوقت، يستطيعون أن ينظموا حياتهم بين العمل والحياة العائلية، قد يأتون على أنفسهم ولكن لا يقبلون التقصير فى أى جانب فى حياتهم، يقال عنهم أنهم عاشقون للمغامرة وهذا من الصفات التى يتحلون بها فى جميع مراحل حياتهم. برج الثور على الصعيد الصحي:

> أنت إنسان مثقف صحيا وتستطيع أن تصل إلى أهدافك بطريقة سهلة وميسرة عليك فقط أن تضع الخطة الملائمة لذلك وسوف تكون الصحة فى أحسن حالاتها، الوقت ملائم جدًا أن تقوم بممارسة الرياضة فى الهواء الطلق. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى حياتك العملية وسوف يتحقق لك أمر كنت قد تركته منذ فترة ولكن هناك صديق سعى أن تنال ما تتمنى فحاول أن تشكره، على الصعيد العاطفى عليك ببذل بعض الجهد فأنت قد انشغلت عن الحبيب فى الفترة السابقة .

شبكةعيونالإخبارية

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