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شاختار يقصي أندرلخت في مشاركة تريزيجيه ' الأوروبية الأولى '

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شاختار يقصي أندرلخت في مشاركة تريزيجيه ' الأوروبية الأولى ' شاختار يقصي أندرلخت في مشاركة تريزيجيه ' الأوروبية الأولى '

أقصى شاختار دونيتسك الأوكراني منافسه أندرلخت البلجيكي من الدوري الأوروبي بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس.

وحل شاختار ضيفا على أندرلخت لملاقاته في مباراة الإياب بعد التغلب عليه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل للدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب الأهلي المعار إلى أندرلخت محمود حسن "تريزيجيه" بعدما دخل كبديل في الدقيقة 71.

ومنذ انتقال تريزيجيه إلى أندرلخت شارك في أربع مباريات جاءت كلها في الدوري البلجيكي فقط.

وفشل الفريق البلجيكي في معرفة طريقا لمرمى منافسه الأوكراني كي ينجح في تسجيل الأهداف، بيد أن منافسه نجح في تسجيل هدفا متأخرا.

وسجل هدف المباراة الوحيد الكرواتي إدواردو دا سيلفا في الدقيقة 90.

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