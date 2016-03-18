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بالفيديو – نهاية الموسم؟ ليفربول يرسل يونايتد خارج الدوري الأوروبي

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بالفيديو – نهاية الموسم؟ ليفربول يرسل يونايتد خارج الدوري الأوروبي بالفيديو – نهاية الموسم؟ ليفربول يرسل يونايتد خارج الدوري الأوروبي

تأهل ليفربول لربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في أولد ترافورد.

وكان ليفربول قد تغلب على غريمه التقليدي في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوع في ملعب أنفيلد بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل فريق المدرب يورجن كلوب بعد الفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وودع يونايتد بذلك كل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري ولم يتبق له إلا مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث ينتظره لقاء إعادة أمام وست هام في الدور ربع النهائي.

أما في الدوري الإنجليزي فهو يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

افتتح أنتوني مارسيال أهداف المباراة بعدما حصل على ركلة جزاء بنفسه بعد عرقلته من قبل ناثال كلاين وسددها بنجاح في الدقيقة 32.

ولكن عدل ليفربول النتيجة بعدما انطلق فيليبي كوتينيو بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يراوغ جييرمو فاريلا وتوغل داخل منطقة الجزاء ليستغل خروج ديفيد دي خيا بضع خطوات من مرماه ليسدد الكرة ساقطة في الشباك.

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فيديو اليوم السابع

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