5 نصائح لبشرة خالية من العيوب

إليك هذه النّصائح التي يمكنك بواسطتها تصحيح شوائب وعيوب بشرتك وتوديعها إلى الأبد. نصائح بسيطة، لكنّها فعّالة.

1 ـ اغسلي وقشّري بشرتك جيّداً: اغسلي بشرتك مرّتين يوميّاً باستخدام منظّف فعّال، واحرصي على أن يكون المنظّف مناسباً لنوع بشرتك، سواء أكانت البشرة عادية أم دهنيّة أم جافّة أم مختلطة أم حسّاسة. وبما أنّ خلايا الجلد الزائدة قد تسدّ المسامّ وتسبّب لك حبّ الشباب، فالواجب أن يشمل روتين تنظيف البشرة التقشير. وهنا، نقدّم لك هذه النّصيحة البسيطة: لتحصلي على مقشّر في المنزل، اخلطي السكّر الخشن والمنظّف في راحتَي يديك، وضعي المزيج على وجهك بحركات دائريّة. اغسلي وجهك بالماء، أو امسحي بمنشفة مبلّلة، ثمّ جفّفيه عن طريق التربيت.

2 ـ لا تلعبي بالبثور: اللعب ببشرتك قد يتسبّب بإصابتها بالبكتيريا، وينشر العدوى، ويُؤدّي إلى ظهور النّدوب. بدلاً من ذلك، ضعي كريماً موضعيّاً على البثور، لمنع الالتهاب والندوب. ويقول الخبراء: "إذا لعبت بوجهك، فلن تحصلي أبداً على بشرة جيّدة".

3 ـ تشمّسي قليلاً: "أحد أفضل الأمور التي يمكنك فعلها للسيطرة على البثور هو تعريض وجهك باستمرار لأشعة الشّمس المباشرة لوقت قليل"؛ فالتعرّض لمدّة 10 إلى 15 دقيقة، ثلاث مرّات في الأسبوع، يسمح لأشعة الشّمس الطبيعيّة بقتل البكتيريا وتشجيع إنتاج الزيت الطبيعيّ، وتحفيز إنتاج فيتامين D، الذي له العديد من الفوائد الصحيّة على بشرتك وجسمك.

4 ـ غيّري مستحضرات التنظيف: اغسلي وسائدك وأغطية الوسائد كثيراً باستخدام منظّف خالٍ من العطور، ولا تستخدمي الملطّفات المعطّرة. وإذا كان من المهمّ بالنسبة إليك انتشار الرائحة العطرة لغسيلك، فاختاري منظّفاً يحتوي على زيت طبيعيّ للحصول على الرائحة المرجوّة.

5- جرّبي المكياج المعدنيّ: المكياج المعدنيّ خفيفٌ كثيراً على البشرة حتّى البشرة الحسّاسة جدّاً. ويخفي هذ النوع من المكياج البثور والعيوب، ويقدّم حماية من الشّمس، وهو آمن حتّى للنوم به، وإن يكن الأفضل في كلّ الأحوال النوم ببشرة نظيفة جدّاً.

تابعي أيضاً:

11 ساعة لتنفيذ وشم كارا الغريب

ما لا تعرفينه عن حنّة الأظافر، خطوات التطبيق ستُفاجئك!