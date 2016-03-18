مكياج ناعم لإطلالة النهار بالحجاب

يعكس المكياج الناعم مع الحجاب جمالاً مفعماً بالبساطة والرقي. وهو المكياج الأنسب للمناسبات النهارية، كما للفعاليات الرسمية المتعلقة بمناسبات عامة ومرتبطة بالعمل.

في هذا السياق، تُصبح عملية الالتزام والبقاء ضمن حدود البساطة، عند وضع المكياج وتنسيقه مع ربطة حجاب وطرحة ملوّنة، مهمة دقيقة، وتتطلب ـ على رغم بساطتها ـ مستحضرات وألواناً معيّنة وطريقة تطبيق خاصة.

"سيدتي نت " يطرح عليك أسلوب الفاشينيستا لينا أسد ذات الوجه الطفولي المميّز، عبر فيديو سريع لخطوات تطبيق مكياج يومي.

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نصيحة عامة :

نسّقي لون الطرحة مع المكياج، واعتمدي ما يضيف انعكاساً ضوئياً إلى إطلالتك.

لون بشرتك هو البوصلة لاختيار ألوان مكياجك وطرحتك على السواء.

تابعي الفيديو، وتعرفي إلى أسلوبها الخاص في وضع المكياج الناعم :