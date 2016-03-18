طائرات عراقية “إف 16″ تقصف (داعش) بالحويجة..والتحالف يدمر موقعا للتنظيم في “هيت”

قصفت طائرات عراقية من طراز “إف 16″، مساء اليوم الخميس، مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء الحويجة بكركوك شمالي العراق، مما أسفر عن الحاق خسائر بالمعدات ومقتل العشرات من الإرهابيين ودمرت ورشة لتفخيخ السيارات.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة اليوم، أن القصف جاء ردا على جريمة داعش بحق ثلاثة طيارين استشهدوا خلال قيامهم بواجبهم في قضاء الحويجة أمس.

وكانت طائرة عسكرية عراقية للاستطلاع من طراز “سيسنا كرفان” سقطت أمس الأربعاء وفقد الاتصال بطاقمها المكون من ثلاثة خلال قيامها بمهام استطلاع ومراقبة في سماء الحويجة.

وتبني تنظيم(داعش) الإرهابي اسقاط الطائرة، وذكرت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم إن “إحدى مفارز الدفاع الجوي التابعة للتنظيم اصابت الطائرة بقذائف من مدفع عيار 57 مم.

كما قصف طيران التحالف الدولي مواقع داعش بقضاء “هيت” بالأنبار ودمر بناية جديدة خاصة بمستشفى في القضاء لم يكتمل من ثلاث طوابق يستخدمها عناصر داعش، ويعتبر أهم مقر لداعش في المنطقة الغربية خصص للأجانب والعرب وعدد قليل من القيادات المحلية بالتنظيم.

وأشارت خلية الإعلام الحربي إلى أن طيران التحالف قصف الموقع ودمره بالكامل وقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخله، داعية سكان المناطق التي يسيطر عليها داعش الابتعاد عن جميع مقراته ومناطق تجمع مسلحيه.

أ ش أ