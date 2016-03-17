سفير سوريا بموسكو: دمشق دفعت ثمن جميع الأسلحة الروسية

أكد السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، اليوم الخميس، أن دمشق دفعت قيمة جميع الأسلحة التي أرسلتها موسكو، بما يتوافق مع العقود القائمة، أما مساعدة القوات الجوية الروسية فقد قدمت من الجانب الروسي مجانا.

وأوردت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أن السفير السوري قال في محاضرة بموسكو: “بين البلدين يوجد تعاون استراتيجي منذ عهد الاتحاد السوفييتي. سوريا تدفع ثمن الأسلحة الروسية بما يتوافق مع الاتفاقيات… أما فيما يتعلق بالعملية الروسية في سوريا، فقد جاءت كمساعدة للشعب السوري وللحكومة السورية ولقواتنا المسلحة وهي مجانية”.

وأعرب حداد عن الامتنان للشعب الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين على مساعدة الشعب السوري.

أ ش أ