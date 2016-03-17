قريبًا.. تونس تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

تقترب الحكومة التونسية إلى فرض حظر على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

تأتي تلك الخطوة في مسعى لحماية التنوع البيولوجي في البلاد. وتشير تقديرات وزارة البيئة التونسية إلى استخدام مليار كيس بلاستيكي في البلاد سنويًا، مما أدى تفاقم الوضع البيئي بحسب “سكاي نيوز”.

ومن المتوقع أن يبدأ الحظر اعتبارًا من العام المقبل، وفي حال تم التفعيل ستكون تونس أول دولة عربية تمنع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

ويثير التوجه التونسي مخاوف في الشارع بين مرحبين يرون أنه سيحد من التلوث، ورافضين من الباعة يخشون أن ينقطع مورد رزقهم.