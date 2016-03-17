صور.. محافظ سوهاج يحيل عقد من أحد المواطنيين بملكيته لحديقة المنشأة العامة‎

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عقد من أحد المواطنيين بملكيته لحديقة المنشاة العامة من هيئة التنمية الزراعية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها، اليوم الخميس، لمركز ومدينة المنشاة والعسيرات. يرافقه في الجولة، كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والسادة أعضاء مجلس النواب عن المنشاة والعسيرات ووكلاء الوزرات.

وتفقد مستشفى المنشاة المركزي واستمع لشكاوى المواطنين، وتفقد عدد من الغرف داخل المستشفى، وذلك للاطمئنان على المرضي منها غرفة الانعاش وغرفة الأشعة وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير أخصائي أشعة للمستشفى وتفقد غرفة الجبس ومعمل المستشفى وغرفة عمليات الطوارئ وصيدلية المستشفى وتأكد من توافر الأدوية وصالحيتها.

وأشاد المحافظ بالأطباء والعاملين بالمستشفى بسبب أدائهم العمل في ظل سوء حالة المبنى الهندسية، حيث ستدخل التطوير الكلى خلال العام المالي 2016/2017.

وفي اثناء جولته تلاحظ وجود سيارة إطفاء معطلة أمام الوحدة المحلية بأولاد حمزة وكلف الوحدة المحلية وإدارة المرور بابعادها من جانب الطريق، مع إزالة المطبات العشوائية الموجودة على الطريق.

كما تفقد مبني هيئة الخدمات للتأمينات الاجتماعية منطقة سوهاج مكتب العسيرات، والذي تم إنشاءه منذ 2010 ولم يتم افتتاحة حتى الآن.

وتفقد المحافظ مستشفى أولاد حمزة وكلف مديرية الصحة بتطويرها بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطنين وفحص الأدوية والأمصال الموجودة بالمستشفى وتأكد من توافرها خاصه مصل العقرب. ​