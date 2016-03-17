رئيس ميانمار يقترح تشكيل وزارة لشئون الأقليات العرقية في الحكومة الجديدة

اقترح هتين كياو رئيس ميانمار اليوم أن تتضمن الحكومة الجديدة وزارة مستقلة لشئون الأقليات العرقية في البلاد.

وذكر راديو صوت أمريكا الناطق باللغة الإنجليزية أن البرلمان سوف يناقش هذا الاقتراح غدا الجمعة ، على أن تكون هذه الوزارة الجديدة في اطار خطة اصلاح أوسع للخدمات المدنية تهدف الى القضاء على البيروقراطية التى تخلفت عن نظام الحكم العسكرى لميانمار الذى دام لعدة عقود.

وكانت الاتهامات قد وجهت الى الحكومة العسكرية السابقة فى ميانمار باضطهاد الأقلية المسلمة من (الروهينجا) التى تقطن ولاية (راكين) شمال البلاد ، وذلك بعد وقوع مصادمات مع الأغلبية البوذية ، ما دفع المسلمين هناك الى الفرار الى الدول المجاورة مثل ماليزيا وتايلاند.

تجدر الاشارة الى أن هناك أقليات عرقية أخرى فى ميانمار مثل الشان والبامار والكاشين ، علاوة على الروهينجا.

أ ش أ