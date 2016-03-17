حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة وخطفها بشبرا الخيمة

أمر أحمد تعلب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، اليوم الخميس، بحبس " أمين شرطة " 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض طفلة، عمرها 12 عاما، ومحاولة اختطافها، أثناء ذهابها للمدرسة، برفقة زميلاتها بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من "على . م . ا" عن قيام شخص بمحاولة خطف ابنة شقيقه، وتم ضبطه بمعرفة الأهالى، ومتحفظ عليه أمام مدرسة خالد بن الوليد بعزبة عثمان، وبالانتقال تبين وجود طرفين والدها، ويدعى " أحمد م ا "- 47 سنة – تاجر سمك، وطفلته" سلمى" – 12 عاما – بالصف الخامس الابتدائى، وعمها " على م ا "، وخال الطفلة يدعى "مصطفى ح م" ممسكين بشخص يدعى "جلال م م " – 39 عاما، أمين شرطة.

وقال والد الطفلة فى بلاغه، إن المتهم هتك عرض ابنته، وعندما عادت للمنزل، روت له ماحدث، وأثناء توصيلها للمدرسة، شاهدوا المتهم يجرى على الطفلة، ويحاول خطفها، فأمسكوا به، واتهمه الوالد بهتك عرض الطفلة، ومحاولة خطفها.

كما اتهم أمين الشرطة، خال الطفلة، بضربه، وإحداث إصابته، وأقر بأنه كان عند أحد أصدقائه وقت اتهامه بهتك عرض الطفلة، وأثناء ذهابه لعمله، فوجئ بالخال يعتدى عليه بالضرب، بـ"مطواة" فى وجهه، وتسبب فى إصابته بجرح قطعى فى الوجه، طوله 15 سم، واحتجازه داخل مخزن.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، صحة الواقعة، وتبين أن أمين الشرطة تحرش بالطفلة، أثناء سيرها فى الشارع، برفقة زملائها، فى طريقهم للمدرسة، الخميس الماضى، وحاول خطفها وتمكن الأهالى من ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5575 لسنة 2016 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة، أنكر المتهم صلته بالواقعة، فأصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، ووجهت للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة، والشروع فى الخطف، وأنكر المتهم صلته بالواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل خالها بكفالة مالية 1000 جنيه، بتهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة"، وإصابة أمين الشرطة، وبالاستماع إلى زملاء الطفلة، تعرفوا على المتهم بسرايا النيابة.

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