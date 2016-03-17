محافظة القاهرة تنتهى من ترميم الحفر بشوارع شبرا والساحل

قال اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى الساحل، إنه تم الانتهاء من ترميم حفر شارع عبد الحميد الديب من ميدان المماليك حتى شارع رابعة العدوية، وذلك بمعرفة إدارة الطرق، فى إطار خطة محافظة القاهرة لترميم الحفر ومعالجة المطبات، مشيرا إلى أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة خصص 40 مليون جنيه لتطويرها.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات له، أنه سيتم البدء فى باقى شوارع الحى التى يتواجد بها الحفر، وذلك لمعالجتها، وعمل تقرير شامل عنها، وعرضه على محافظ القاهرة، بالتنسيق مع غرفة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة القاهرة.

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