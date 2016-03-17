أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظة القاهرة تنتهى من ترميم الحفر بشوارع شبرا والساحل

Google+ Print
محافظة القاهرة تنتهى من ترميم الحفر بشوارع شبرا والساحل محافظة القاهرة تنتهى من ترميم الحفر بشوارع شبرا والساحل
قال اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى الساحل، إنه تم الانتهاء من ترميم حفر شارع عبد الحميد الديب من ميدان المماليك حتى شارع رابعة العدوية، وذلك بمعرفة إدارة الطرق، فى إطار خطة محافظة القاهرة لترميم الحفر ومعالجة المطبات، مشيرا إلى أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة خصص 40 مليون جنيه لتطويرها.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات له، أنه سيتم البدء فى باقى شوارع الحى التى يتواجد بها الحفر، وذلك لمعالجتها، وعمل تقرير شامل عنها، وعرضه على محافظ القاهرة، بالتنسيق مع غرفة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة القاهرة.

عمليات القاهرة: انتهاء إصلاح ماسورة بطريق الأتوستراد خلال ساعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365