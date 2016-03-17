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الأحد.. أهالى مثلث ماسبيرو يعقدون مؤتمر لعرض رؤيتهم حول مخطط التطوير

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الأحد.. أهالى مثلث ماسبيرو يعقدون مؤتمر لعرض رؤيتهم حول مخطط التطوير الأحد.. أهالى مثلث ماسبيرو يعقدون مؤتمر لعرض رؤيتهم حول مخطط التطوير
يعقد أهالى مثلث ماسبيرو "بولاق أبو العلا" مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل داخل المثلث، وذلك لعرض رؤيتهم حول مخطط تطوير المثلث وعن الإزالات التى يشهدها الآن، بعدما شهدت الفترة الماضية توتر كبير بين أجهزة الدولة وسكان المنطقة.

وقال سيد لابى عضو رابطة مثلث ماسبيرو، إن المؤتمر سيتم عقده ليعبر الأهالى من خلاله عن خوفهم من عدم تنفيذ مخطط التطوير الذى أكدته أجهزة الدولة، مؤكدا أنهم علموا أنه سيتم اعتماد المنطقة فى إعادة تخطيط وتنظيم مسابقة لتصميم مشروع التطوير ولكن لا يتم شىء على أرض الواقع.

وأوضح لابى لليوم السابع، أن الحى يقوم الآن بإزالة العقارات الخطرة، رغم وعد الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضارى السابقة بوقف أى ازالات لحين البدء فى تطوير المثلث.

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مصر 365