بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رفع كفاءة سيارات هيئة النقل العام

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية المرحلة الحادية عشر من رفع كفاءة وتأهيل وتحسين مظهر لـ17 أتوبيس من هيئة النقل العام وكذا تفقد رفع كفاءة وتحسين 5 ترامات من الهيئة - تشمل 4 ترام مدينة و1 ترام رمل، وذلك بحضور اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية .

وأكد "عبد الظاهر" على أن رفع كفاءة الترامات وإعادة تطويرها وتحديثها هى فى الأساس لخدمة المواطن السكندرى البسيط إذ يبلغ سعر التذكرة بها 50 قرشا.

وخلال الجولة قدم جميع العاملين بالهيئة العامة للركاب الشكر والتحية إلى المحافظ على دعمه والمجهودات التى قدمها لهم والتى تصب فى مصلحة المواطن السكندرى.

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