محافظ سوهاج يحيل مواطنا ادعى ملكيته لحديقة مركز المنشأة للنيابة العامة

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مواطنا للنيابة العامة ادعى وجود عقد ملكيته للحديقة العامة بمركز المنشأة، والعقد من الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتى أقرت بعدم صحته.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لمركز ومدينة المنشأة والعسيرات يرافقه كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن المنشأة والعسيرات ووكلاء الوزارات وتفقد مستشفى المنشأة المركزى.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين وتفقد عدد من الغرف داخل المستشفى وذلك للاطمئنان على المرضى منها غرفة الإنعاش وغرفة الأشعة وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير أخصائى أشعة للمستشفى وتفقد غرفة الجبس ومعمل المستشفى وغرفة عمليات الطوارئ وصيدلية المستشفى وتأكد من توافر الأدوية وصالحيتها.

وأشاد المحافظ بالأطباء والعاملين بالمستشفى بسبب أدائهم العمل فى ظل سوء حالة المبنى الهندسية حيث ستدخل التطوير الكلى خلال العام المالى 2016/2017 .

وفى أأثناء جولة المحافظ تلاحظ وجود سيارة إطفاء معطلة امام الوحدة المحلية بأولاد حمزة وكلف الوحدة المحلية وإدارة المرور بإبعادها من جانب الطريق مع إزالة المطبات العشوائية الموجودة على الطريق .

كما تفقد مبنى هيئة الخدمات للتأمينات الاجتماعية منطقة سوهاج مكتب العسيرات والذى تم إنشاؤه منذ 2010 ولم يتم افتتاحة حتى الآن.

وتفقد مستشفى أولاد حمزة وكلف مديرية الصحة بتطويرها بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية التى تقدم إلى المواطنين وفحص الأدوية والأمصال الموجودة بالمستشفى، وتأكد من توافرها خاصة مصل العقرب .

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