مباشر الدوري الأوروبي – كوكا يسجل مبكرا..كوتينيو يتعادل لليفربول في وقت قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمبارايات الإياب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي التي تقام يوم الخميس.

مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول

لمعرفة التشكيل والتبديلات ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا

ق45 جوووووووووول كوتينيو يسجل التعادل لليفربول

ق32 جووووووووووووول مارسيال يسجل من ركلة جزاء

ق28 دي خيا يتصدى لتسديدة من كوتينيو على مرتين

بداية المباراة

سبورتنج براجا 1-1 فينيرباهتشه

لمعرفة التشكيل ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا

ق45+2 جوووووووول بوتوك يتعادل لفنبرهاتشه

ق11 جوووول كوكا يسجل لبراجا

بداية المباراة

توتنام 0-1 بروسيا دورتموند

ق24 أوباميانج يسجل الأول لدورتموند

إشبيلية 3-0 بازل

ق45 كيفين جاميرو يسجل الثالث لإشبيلية

ق44 كيفين جاميرو يسجل الهدف الثاني

ق35 عادل رامي يسجل الهدف الأول لإشبيلية

أندرلخت 0-0 شاختار دونيتسك