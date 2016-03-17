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وزير السياحة يبحث مع سفير ماليزيا تسيير رحلة طيران أسبوعية من كوالامبور للقاهرة

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وزير السياحة يبحث مع سفير ماليزيا تسيير رحلة طيران أسبوعية من كوالامبور للقاهرة وزير السياحة يبحث مع سفير ماليزيا تسيير رحلة طيران أسبوعية من كوالامبور للقاهرة

الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة – أرشيفية

استقبل الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة السفير جعفر كوشغالى، سفير ماليزيا لدى ، وذلك لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية من ماليزيا إلى مصر.

بدأ الوزير اللقاء بالتأكيد على العلاقات الجيدة التى تربط بين مصر وماليزيا ورغبة الجانب المصرى فى توطيد أواصر هذه العلاقات وخاصة فى المجال السياحى، مشيرا إلى الزيادة المضطردة فى الأعداد الوافدة من ماليزيا إلى مصر.

من جانبه، تحدث السفير الماليزى عن رغبة الجانب الماليزى فى تسيير رحلة طيران مرة أسبوعيا من العاصمة الماليزية كوالامبور إلى القاهرة لنقل السائحين الماليزيين لقضاء خمسة ليالى بمصر، مع إمكانية أن تكون هذه الرحلات مقترنة بموسم الحج والعمرة.

ورحّب الوزير بشدة بهذا المقترح، مشددا على أهمية البدء فى تنفيذه فى أسرع وقت، وموضحا أنه سيقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن واقترح أن يتم دعوة منظمى الرحلات الماليزيين لزيارة مصر والالتقاء بهم.

واستعرض الوزير أهم الأنماط السياحية الجاذبة للسائح الماليزى والتى على رأسها المناطق الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان وغيرها.

وأشار السفير إلى عدد من محاور التعاون بين ماليزيا ومصر، ومنها مذكرات التفاهم بين ماليزيا وبعض الجامعات المصرية، علاوة على زيارة وفد ماليزى إلى مصر الشهر الماضى لمناقشة إقامة بعض المشروعات، كما أن هناك العديد من الماليزيين يرغبون فى زيارة مصر لتعلم اللغة العربية.

أ ش أ

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