السيطرة على حريق فى منزل عامل بمركز سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، من السيطرة على حريق شب فى منزل عامل بدائرة مركز سوهاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث خسائر بالأرواح، وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل "حسين.م" 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية.

وبسؤال مالك المنزل، اتهم "حسن.غ" 63 سنة ويقيم بذات الناحية بإشعال الحريق بسبب ‏وجود خلافات سابقة بينهما علي قطعة أرض.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1854 إدارى المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة .‏

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