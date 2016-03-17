أمن أسيوط يعيد فتاة هاربة من أهلها بعد العثور عليها بقنا

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديرية أمن قنا، من إعادة طالبة مبلغ باختفائها منذ عدة أيام بعد العثور عليها بقرية بهجوزة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وتم ترحيلها لأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارآ يفيد ورود بلاغ من إحدى السيدات بتغيب نجلتها "ش..ا" طالبة 22 سنة ، من مدينة أسيوط وحرر المحضر رقم 1416/2016 إداري قسم أول أسيوط.

تم تكثيف الجهود والتحريات وفحص دائرة علاقات العائلة بعد الاشتباه فى خطفها وبالفعل تم التوصل لمكان الفتاة بعد عدة ايام عن طريق تتبع المكالمات التليفونية بينها وبين والدتها وتم العثور عليها بقرية بهجورة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا .

وبسؤالها امام النيابة العامة ، اقرت بانها هى من قررت ترك منزلها بارادتها لخلافات عائلية رفضت الافصاح عنها وقررت النيابة عودة المذكورة الي جهة الاختصاص لبيان حقيقة واقعة الهرب وعرضها علي الجهات المختصة بقسم اول شرطة اسيوط.

ضبط فتاة حاولت الهرب بسبب المعاملة السيئة من والدتها بالمنيا

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