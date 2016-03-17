أخبار عاجلة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن أسيوط يعيد فتاة هاربة من أهلها بعد العثور عليها بقنا

Google+ Print
أمن أسيوط يعيد فتاة هاربة من أهلها بعد العثور عليها بقنا أمن أسيوط يعيد فتاة هاربة من أهلها بعد العثور عليها بقنا
تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديرية أمن قنا، من إعادة طالبة مبلغ باختفائها منذ عدة أيام بعد العثور عليها بقرية بهجوزة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وتم ترحيلها لأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارآ يفيد ورود بلاغ من إحدى السيدات بتغيب نجلتها "ش..ا" طالبة 22 سنة ، من مدينة أسيوط وحرر المحضر رقم 1416/2016 إداري قسم أول أسيوط.

تم تكثيف الجهود والتحريات وفحص دائرة علاقات العائلة بعد الاشتباه فى خطفها وبالفعل تم التوصل لمكان الفتاة بعد عدة ايام عن طريق تتبع المكالمات التليفونية بينها وبين والدتها وتم العثور عليها بقرية بهجورة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا .

وبسؤالها امام النيابة العامة ، اقرت بانها هى من قررت ترك منزلها بارادتها لخلافات عائلية رفضت الافصاح عنها وقررت النيابة عودة المذكورة الي جهة الاختصاص لبيان حقيقة واقعة الهرب وعرضها علي الجهات المختصة بقسم اول شرطة اسيوط.


>ضبط فتاة حاولت الهرب بسبب المعاملة السيئة من والدتها بالمنيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365