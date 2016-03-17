تفاوت في أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

شهد أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الخميس، تفاوتًا، حيث وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 15.0 نقطة بنسبة 7.69% لتسجل 10ر2 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 26ر2 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 04ر2 دولار.

كما صعدت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 11ر0 نقطة بنسبة 2.83% لتسجل 4 دولارات، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 04ر4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 94ر3 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 10ر0 نقطة بنسبة 0.62% لتسجل 10ر16 دولار، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 65ر16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 90ر15 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها عند 59ر0 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 72ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 57ر0 دولار.