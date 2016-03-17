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كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر إلى أنقرة وزنجبار وتنزانيا

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كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر إلى أنقرة وزنجبار وتنزانيا كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر إلى أنقرة وزنجبار وتنزانيا

وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، رفع مستوى التحذير من السفر إلى كل من العاصمة التركية أنقرة، وزنجبار، وتنزانيا، ونصحت مواطنيها بالامتناع عن زيارتهم في ظل “الأمن المتدهور” هناك.

وقالت الوزارة إن الظروف الأمنية ساءت في الأشهر الأخيرة في أنقرة، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، داعية مواطنيها أيضا إلى توخي الحذر عند زيارة أماكن سياحية أخرى في تركيا؛ كمحافظة آجري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وكان تفجير إرهابي قد وقع في العاصمة التركية، الشهر الماضي، ما أدى لمقتل نحو 30 شخصا، قبل أن يقع هجوم مماثل في وسط العاصمة، الأحد الماضي، تسبب في مقتل 37 شخصا.

فيما أرجعت سول تحذيرها من السفر لزنجبار إلى “الأوضاع الأمنية غير المستقرة” قبيل إعادة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها الأحد القادم.

أ ش أ

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