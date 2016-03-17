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فيديو.. الكشف عن أول مركز شرطة متحرك في الإمارات

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فيديو.. الكشف عن أول مركز شرطة متحرك في الإمارات فيديو.. الكشف عن أول مركز شرطة متحرك في الإمارات

مركز الشرطة المتحرك

كشف شرطة دبي النقاب عن أول مركز شرطة متنقل في المنطقة، وهو المركز التابع لها.

ويقدم المركز المنقل خدمات مركز الشرطة التقليدية، من خلال حافلة مجهزة بتقنيات متطورة، تتمركز خاصة في المناطق السياحية، لكنها تتحرك لتلبي أي بلاغات تصلها، لا سيما الخاصة بذوي القدرات الخاصة، حسبما أفادت الإمارات 24.

برزت فعالية هذا المركز بشكل كبير خلال حريق “فندق العنوان” في ليلة رأس السنة في دبي، مما أكد ضرورتها وطبيعة خدماتها السريعة والضرورية لمواكبة الحالات الطارئة، والحالات الإنسانية، عاكسة الصورة المتقدمة جدًا لشرطة دبي وخدماتها.

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