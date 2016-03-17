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بالصور المتحركة.. تعرف على أهم أخطاء التمارين الرياضية فى المنزل

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للتمارين الرياضية فوائد كثيرة لا ينكرها أحد، ونظرًا للحملات التوعوية فى المجتمع بأهمية التمارين الرياضية، اتجه البعض لممارسة الرياضة فى المنزل، ولكن قد تحدث بعض الأخطاء أثناء ممارسة الرياضة ما يسبب ألما كبيرًا فى العضلات وقد يؤدى إلى مشكلات تأخذ فترة طويلة فى العلاج.
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أخطاء تمارين شد عضلات البطن


>ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" أشهر 3 أخطاء يقع فيها من يمارسون التمارين الرياضية فى المنزل، ويأتى فى أولها تمارين شد عضلات البطن، ويقول "ايستون ميدلتون" خبير الرياضة بمعهد اللياقة البدنية، يقوم الغالبية بوضع اليدين خلف الرأس عند القيام بتمارين البطن سواء بفرد الساقين أو ثنيهما، ولكن التمارين الصحيحة تلزم الرياضى بتثبيت اليدين بالعكس على الكتفين، حيث نضع أصابع اليد اليمنى على الكتف الأيسر من الأمام واليد الأخرى بالعكس ثم نبدأ فى القيام بالتمارين.

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أخطاء تمارين شد عضلات الصدر


>يقوم البعض بأداء تمارين شد عضلات الصدر بالوقوف على خط مستقيم ثم يضع يديه على منضدة خلفه ويحاول النزول إلى أسفل بثنى ركبته بمقدار 90 درجة مئوية، وبهذه الطريقة نكون قد ركزنا فى التمرين على اليدين دون أن تتأثر منطقة الصدر، والصحيح هو أن يحمل الفرد "دامبل" واحدة فى يديه الاثنين ورفع اليدين إلى أعلى ثم محاولة إرجاعها إلى الخلف مع ثنى الركبتين بنسبة 40 درجة فقط.

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أخطاء تمارين التخلص من دهون الفخذين


>يستخدم البعض الآلات الرياضية للتخلص من دهون الفخذين وهى لا تقوم بفاعلية فى التخلص من دهون هذه المنطقة، والأفضل منها القيام بـ3 تمارين معًا يكون تأثيرها على أقوى، كما هو موضح بالصور التالية

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