ننشر حركة تنقلات للضباط بمديرية أمن قنا‎

اعتمد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا اليوم الخميس، حركة الضباط الداخلية بمديرية الأمن.

​ تضمنت الحركة نقل النقيب هيثم طلال مصطفى ضابط بفرع البحث بنجع حمادي، ليتولى رئيس مباحث مركز شرطة فرشوط، ونقل النقيب إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث فرشوط، إلى رئاسة مباحث مركز شرطة أبوتشت، ومحمد شكيب الضابط بقسم تنفيذ الأحكام، إلى وحدة مباحث قسم قنا ومصطفى تاج الدين، الضابط بوحدة مباحث نجع حمادي إلى إدارة الترحيلات، ومحمد سعد الحسيني، الضابط بوحدة الإشتباه إلى وحدة مباحث فرشوط، وماجد أبو الحمد الضابط بإدارة الترحيلات إلى وحدة مباحث نجع حمادي، وأحمد بدوي دشناوي الضابط بوحدة مباحث نجع حمادي إلى وحدة مباحث الوقف.

كما تم نقل محمد حسن العمدة الضابط بوحدة مباحث دشنا إلى وحدة مباحث نجع حمادي، ومحمد جمال عبد القادر، الضابط بوحدة باحث قسم قنا، إلى قسم تنفيذ الأحكام، وأحمد عزمي حسن الضابط بوحدة مباحث نجع حمادي إلى فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، ومصطفى نجيب عبد الباسط من وحدة مباحث الوقف إلى وحدة مباحث دشنا، وعبد الرحمن فاروق فهمي من وحدة مباحث فرشوط إلى وحدة الإشتباه​.​

كما تقرر ندب الضباط مصطفى أحمد مصطفى كامل من إدارة تأمين الطرق إلى وحدة مباحث مركز قنا، ومحمد عبد الباسط عبد الباقي من قسم قنا إلى فرع بحث أبوتشت​ ​وأحمد عماد أحمد جاد علام من قوات الأمن إلى وحدة مباحث نجع حمادي.

وبالنسبة لضباط النظام، فقد تقرر نقل العميد جمال حسن النجار من ديوان عام الوزارة إلى مدير إدارة التفتيش، والعميد علاء الدين محمود مصطفى من ديوان​ ​المديرية إلى إدارة المرور مع استمرار ندبه مديرًا لمكتب اللواء مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، والعقيد محمد حمدي عثمان، مدير إدارة التفتيش إلى ضابط بإدارة التفتيش، والعقيد عبد الموجود محمود كامل، من ديوان عام الوزارة إلى إدارة التفتيش، والعقيد محمد إبراهيم عجمي، من مديرية أمن القاهرة إلى ضابط بإدارة التفتيش، والمقدم محمد حمودة أمين من ديوان عام الوزارة إلى رئيس قسم الشكاوي.

الإضافة إلى المقدم علي بوتو عبد الرحمن من رئيس قسم الشكاوي إلى ضابط بإدارة التحقيقات، والرائد شريف ابراهيم السيد برج من ديوان عام الوزارة إلى ضابط​ ​بإدارة الترحيلات، والنقيب أبوبكر مبارك عودة مبارك ، من ديوان عام الوزارة إلى مركز شرطة قنا، والنقيب عثمان بكر عثمان، من قسم المسطحات إلى مركز شرطة الوقف، و النقيب محمد منصور سيف حسين، من قسم المالية إلى رئيس قسم المباني والإنشاءات ”إسناد بالإضافة إلى عمله”، والنقيب ناصر ثابت حامد من قسم شرطة قنا إلى إدارة المرور، والملازم أول محمد الأمين أحمد دنقل من مباحث مركز قنا إلى قسم شؤون الأفراد، والملازم أول أحمد هشام ابراهيم عبد الله من مركز شرطة​ ​دشنا إلى قسم شرطة قنا​.​