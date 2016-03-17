وفد البرلمان المصري يسافر زامبيا للمشاركة في «الاتحاد الدولي»

غادر من مطار القاهرة الدولي الوفد البرلماني المصري، الذي يترأسه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متجها إلي زامبيا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي، ومن المقرر أن يصل الوفد إلي “زامبيا” ظهر الجمعة، استعدادا لفاعليات المؤتمر التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت.

ومن جانبه قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في الوفد، أن المؤتمر سيشهد عدد من المواضيع المهمة، علي رأسها عودة مصر الي عضوية الاتحاد الدولي، فضلا علي اجراء الوفد المصري حوار مع الوفد الاوربية التي من المقرر ان تحضر المؤتمر، بشأن أزمة مقتل الطالب الإيطالي ” ريجيني”.

الجدير بالذكر، أن الوفد المسافر الي زامبيا يضم كلا من :الأمين العام لمجلس النواب و النواب: السفير محمد العرابي ورانيا علوان واحمد بدوي وطارق الخولي ومارجريت عازر.