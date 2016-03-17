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بالصور | أم ذهبت إلى عملها وعند عودتها وجدت أبنها 3 سنوات مات ، وكانت الصدمة لم أكتشفت سبب قتله

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تروي سيدة قصة قتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ، بعد نزولها تسعى إلى أكل عيشها ببيع مناديل للناس المارة في الشوارع

حادث قتل طفل 3 سنوات

تقول هذه السيدة : ” أنا أعمل بائعة جائلة لبيع المناديل وتزوجت منذ 5 سنوات مضت ، وقد انفصلت عنه منذ عام ونصف ، ثم بعد ذلك عدت إليه ثانية ”

وتستكمل حديثها : ” كنت اعمل طوال اليوم ، من أجل توفير جميع مصاريف ولدي “وليد”  ودفع إيجار الشقة ، وكان دائماً زوجي يضرب أبني “وليد” ، وفي مرة قام بحرقه في أماكن حساسة بجسمه ، وقمت بتحرير له المحضر رقم 3045 إداري بلبيس”.

تفاصيل حادث قتل طفل 3 سنوات

تقول السيدة :” تركت أبني “وليد” بالأمس مع والده ، وذهبت إلى عملي ، ثم حين عودتي للمنزل ، سألت زوجي على أبني “وليد” قال لي أنه ضرب وليد علشان عمل حمام على نفسه ، وهو نائم الآن وأتركيه عشان هو نائم “.

وتستكمل حديثها قائلة : ” فجريت علي أبني وليد أشوفه فلقيته ميت ، لأن كلام زوجي جعلني اشك ، فدخلت مسرعة أقلب في طفلي من أجل أيقظه ، ولكن بدون فائدة ولم يستجب معي ، فقمت بحمله وتوجهت به مسرعة إلى مستشفي بلبيس العام”

حالة الأم في قتل طفلها 3 سنوات

وتستكمل السيدة وهي تبكي ” فقمت بعرضه على الدكتور الكشف عليه ، فأخبرني الطبيب بأن وليدي فارق الحياة”.

واستكملت :” أبني هو أملي في الدنيا وأنه كان سيعوضني عن كل التعب اللي شفته في حياتي واللي أنا بشوفه من زوجي ، كان نفسي يكبر وأعلمه ، ولكن ابني مات ومش عارفة هدفنه فين ، لكن أنا راضية بقضاء الله”.

تقرير المباحث في قتل طفل 3 سنوات

وقد تلقى اللواء “حسن سيف” مدير أمن الشرقية ، بلاغًا من “فاطمة أسامة ” العمر 27 سنة ، مقيمة بمركز بلبيس ، تتهم زوجها “هشام” العمر 38 عامًا ، يعمل نقاش ، بقتل ابنهما “وليد” 3 سنوات .

بعد ما قام بالتعدي عليه بالضرب بعنف ، والسبب أن الطفل تبول على نفسه أثناء نومه ، وقام الأب بالهروب فور علمه بوفاة الطفل.

تم التحفظ على جثة الطفل في المشرحة ،  لمعاينتها من قبل النيابة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2961 إداري بلبيس لسنة 2016

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